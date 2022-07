Covid, il flop dei farmaci: gli antivirali troppo poco utilizzati e i monoclonali “abbandonati” perché costano troppo (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo, soldi e fiducia. È quello di cui abbiamo bisogno, e che allo stesso tempo scarseggia, per poter trarre il massimo beneficio dai trattamenti anti-Covid e per svilupparne di nuovi ancora più efficaci. Manca, ad esempio, fiducia verso i farmaci già disponibili. L’antivirale di Pfizer, il Paxlovid, che se utilizzato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi riesce a prevenire del 80% il rischio di ospedalizzazione, è stato utilizzato poco. Nonostante la possibilità di prescrizione da parte dei medici di medicina generale e la distribuzione anche nelle farmacie territoriali, fino a fine giugno solo 21.032 pazienti non ospedalizzati lo hanno assunto. Insomma un flop, considerato che l’Italia ha opzionato 600mila trattamenti per l’anno in corso. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia italiana del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo, soldi e fiducia. È quello di cui abbiamo bisogno, e che allo stesso tempo scarseggia, per poter trarre il massimo beneficio dai trattamenti anti-e per svilupparne di nuovi ancora più efficaci. Manca, ad esempio, fiducia verso igià disponibili. L’antivirale di Pfizer, il Paxlovid, che se utilizzato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi riesce a prevenire del 80% il rischio di ospedalizzazione, è stato utilizzato. Nonostante la possibilità di prescrizione da parte dei medici di medicina generale e la distribuzione anche nellee territoriali, fino a fine giugno solo 21.032 pazienti non ospedalizzati lo hanno assunto. Insomma un, considerato che l’Italia ha opzionato 600mila trattamenti per l’anno in corso. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia italiana del ...

