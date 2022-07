Covid, gli ospedali bergamaschi pronti ad aumentare i posti letto (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova ondata L’aumento dei contagi e il conseguente incremento dei ricoveri hanno nuovamente fatto scattare l’allerta nelle tre Asst della provincia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova ondata L’aumento dei contagi e il conseguente incremento dei ricoveri hanno nuovamente fatto scattare l’allerta nelle tre Asst della provincia.

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, allarme di Ricciardi: “Rischiamo 30mila morti in un anno”. Se scegli un soggetto di questo tipo come consul… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - angelomangiante : #Nadal si ritira da Wimbledon. La lesione agli addominali non gli permette di giocare la semifinale. Un torneo sem… - zettai_Ari : RT @Etruria72: Gli italiani sono solo 60 milioni, neonati compresi, ma l’Italia ha acquistato – e pagato ben care – oltre 350 milioni di d… - RCAIEVS : @an_paci Se invece fosse morta avrebbero detto che è morta CON il covid, non PER il covid. Il grosso delle persone… -