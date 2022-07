Covid, Crisanti: “Ok ampliare quarta dose, non serve attesa vaccini aggiornati” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che estendere la quarta dose di vaccino anti-Covid ad altre categorie di persone potenzialmente suscettibili possa essere la direzione giusta. E sono dell’idea che non bisogna aspettare il vaccino aggiornato, perché anche quello alla fine sarà basato su delle varianti che non ci saranno più o non ci sono già più. E’ un aggiornamento parziale, alla fine. E io non aspetterei”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. quarta dose AI SANITARI – “E’ giusto ampliare la quarta dose. Ma per i sanitari l’obbligo” di sottoporsi al secondo booster “credo che sarebbe una misura demagogica – dice Crisanti – Il vaccino è una ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che estendere ladi vaccino anti-ad altre categorie di persone potenzialmente suscettibili possa essere la direzione giusta. E sono dell’idea che non bisogna aspettare il vaccino aggiornato, perché anche quello alla fine sarà basato su delle varianti che non ci saranno più o non ci sono già più. E’ un aggiornamento parziale, alla fine. E io non aspetterei”. Così all’Adnkronos Salute Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.AI SANITARI – “E’ giustola. Ma per i sanitari l’obbligo” di sottoporsi al secondo booster “credo che sarebbe una misura demagogica – dice– Il vaccino è una ...

