Covid | bollettino oggi 9 luglio | 98 044 nuovi casi e 93 morti | tasso di positività al 25 | 1%

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono 107.240 i nuovi contagi da #Coronavirus in Italia oggi, 7 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione pe… - TuttoCagliari : Covid-19, il bollettino della Regione Sardegna: +2033 nuovi casi - TuttoCagliari : Covid-19, il bollettino della Regione Sardegna: +2033 nuovi casi - Stefaniaboh_ : Driiin Pronto mamma Ah..pensavo fosse David Bollettino covid. 9 luglio 2022. Ore 20,00. - giellevu : RT @TgrRaiPuglia: In Puglia i positivi (ufficiali) sono più di 80 mila. Una soglia mai superata nei mesi estivi -

Ilcontagi regionale di oggi, sabato 9 luglio, segnala 5.223 positivi in Piemonte (di cui 5.061 a test antigenico). La percentuale positivi/tamponi è al 16,7%. Sono stati eseguiti 31.349 ...Clicca qui per scaricare ilLiguria Facebook Twitter Email WhatsApp Evernote Telegram(Adnkronos) – “Credo che noi dobbiamo proteggere fragili e anziani e in tutto il resto della popolazione il virus Sars-CoV-2 deve circolare. Più circola, più creiamo immunità. Più creiamo immunità e p ...SARONNO – Confermato il trend anche in zona per quanto riguarda questa nuova ondata di contagi covid: anche oggi moltissimi nuovi casi fra Saronno e circondario, Tradate e nelle vicine ...