(Di sabato 9 luglio 2022) L'immunologa, che ha ricevuto alla 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) il premio Valore Donna BCC San Marzano per il suo libro 'Il sesso e' (quasi) ...

Agenzia ANSA

L'immunologaViola, che ha ricevuto alla 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) il premio Valore Donna BCC San Marzano per il suo libro 'Il sesso e' (quasi) tutto' (...... con medici e specialisti del settore insieme al presidente dell'Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso (25 luglio) la presentazione dell'ultimo libro diGramigna sue ... Covid, Antonella Viola: "Vaccinazione agli over 60 da subito" - Italia L'immunologa Antonella Viola, che ha ricevuto alla 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) il premio Valore Donna BCC ...Indagine promossa dalla Sapienza e dal Policlinico Umberto I di Roma, pubblicata su Journal of Personalized Medicine ...