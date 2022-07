Covid | 98 044 nuovi casi con 389 576 tamponi e altri 93 decessi

(Di sabato 9 luglio 2022) Diminuscono le terapie intensive ma aumentano i ricoveri ordinari. I guariti sono 83.165. Tasso di positività in calo al ...

Diminuscono le terapie intensive ma aumentano i ricoveri ordinari. I guariti sono 83.165. Tasso di positività in calo al ...Salgono incidenza e tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età A dirlo è il report esteso settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sul, che integra il monitoraggio del venerdì. Covid, i dati – 98.044 nuovi casi e 93 morti Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 1 ...Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute . Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le ...