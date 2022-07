Covid-19, Iss: quota reinfezione sale all’11%. Aifa: la quarta dose “va fatta, senza riserve” (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 98.044 (ieri 100.690) i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 93 (ieri 105). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 19.357.938 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 169.062. Le persone dimesse e guarite sono 17.926.011 con un incremento di 83.165 . Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 389.576 (ieri 371.874) e il tasso di positività è al 25,1% (ieri 27%). In terapia intensiva ci sono 17 persone in meno rispetto a ieri per un totale di 344. I ricoveri ordinari sono 232 in più per un totale di 8.864.Iss: quota reinfezione sale al 10,8%Dal 24 agosto 2021 al 6 luglio 2022 sono stati segnalati 659.578 casi di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 98.044 (ieri 100.690) i nuovi casi di positività al-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 93 (ieri 105). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 19.357.938 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 169.062. Le persone dimesse e guarite sono 17.926.011 con un incremento di 83.165 . Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 389.576 (ieri 371.874) e il tasso di positività è al 25,1% (ieri 27%). In terapia intensiva ci sono 17 persone in meno rispetto a ieri per un totale di 344. I ricoveri ordinari sono 232 in più per un totale di 8.864.Iss:al 10,8%Dal 24 agosto 2021 al 6 luglio 2022 sono stati segnalati 659.578 casi di ...

