Così Draghi ha fregato il M5S: grillini all'angolo, non sanno che fare (Di sabato 9 luglio 2022) Alla Camera la maggioranza che sostiene il governo Draghi ha tirato un sospiro di sollievo. Giovedì scorso i deputati del M5s hanno dato il via libera alla fiducia sul dl Aiuti con soltanto una quindicina di assenze. Ma ora la partita si sposta al Senato, dove il provvedimento dovrà essere approvato la prossima settimana (c'è tempo fino al 16 luglio). E qui le cose si complicano perché i numeri sono meno generosi che a Montecitorio ma soprattutto perché i senatori del M5s sono più critici nei confronti del governo. Ieri è stata la capogruppo Castellone a spiegare in un'intervista al 'Corriere della Serà: «Pretendiamo che il governo Draghi cambi marcia». Ha precisato: «Il disagio politico dei colleghi è comprensibile e riflette anche quanto ci chiede l'intera comunità del M5s». Anche se ha assicurato che «da forza leale e responsabile quale siamo non ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Alla Camera la maggioranza che sostiene il governoha tirato un sospiro di sollievo. Giovedì scorso i deputati del M5s hanno dato il via libera alla fiducia sul dl Aiuti con soltanto una quindicina di assenze. Ma ora la partita si sposta al Senato, dove il provvedimento dovrà essere approvato la prossima settimana (c'è tempo fino al 16 luglio). E qui le cose si complicano perché i numeri sono meno generosi che a Montecitorio ma soprattutto perché i senatori del M5s sono più critici nei confronti del governo. Ieri è stata la capogruppo Castellone a spiegare in un'intervista al 'Corriere della Serà: «Pretendiamo che il governocambi marcia». Ha precisato: «Il disagio politico dei colleghi è comprensibile e riflette anche quanto ci chiede l'intera comunità del M5s». Anche se ha assicurato che «da forza leale e responsabile quale siamo non ...

