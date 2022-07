Coronavirus, 98.044 contagi e 93 morti: aumentano i ricoveri, tasso di positività al 25,2% (Di sabato 9 luglio 2022) Il bollettino del 9 luglio 2022 I decessi da Coronavirus sono stati 93 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 105. L’incremento dei contagi raggiunge quota 98.044. Gli attualmente positivi sono 1.262.865 contro i 1.247.222 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato stato un aumento di 232 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è di 344, di questi 41 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.253.657 persone sono in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono 17.926.011. Tamponi e tasso di positività Il bollettino di oggi segnala 389.576 nuovi tamponi. Il totale dei tamponi effettuati è di 229.915.390 unità. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Il bollettino del 9 luglio 2022 I decessi dasono stati 93 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 105. L’incremento deiraggiunge quota 98.044. Gli attualmente positivi sono 1.262.865 contro i 1.247.222 di ieri. Sul fronte deic’è stato stato un aumento di 232 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è di 344, di questi 41 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.253.657 persone sono in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono 17.926.011. Tamponi ediIl bollettino di oggi segnala 389.576 nuovi tamponi. Il totale dei tamponi effettuati è di 229.915.390 unità. Il ...

