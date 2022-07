Coppa del Mondo di canottaggio | Italia in finale con il quattro di coppia femminile

(Di sabato 9 luglio 2022) Lucerna –avanti con 10 barche dopo la prima giornata di gare a Lucerna (Svizzera) per la terza tappa del circuito dideldi. Sul leggendario Rotsee, che quest’anno festeggia i 40 anni dell’organizzazione del suo primo Mondiale Assoluto, l’Italremo accede incon ildidi Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Valentina Iseppi e Chiara Ondoli (CC Aniene), seconde nella propria batteria alle spalle della Gran Bretagna per appena otto centesimi. In semicon il primo e il secondo posto nella medesima qualifica vanno i due doppi Pesi Leggeri maschili, con i bronzi olimpici della specialità a Tokyo 2020 Pietro Willy ...

