«Conosco Paola Farinetti da quando avevamo quindici anni. Conosco, o credevo di conoscere, la sua vita fino a quando non ho letto il suo bellissimo libro» (Di sabato 9 luglio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Mio marito era la mia vita, il mio panorama quotidiano, il mio respiro e il nostro è stato un grande amore, ma tormentato. Siamo stati insieme, tra alti e bassi, diciotto anni, sposati per quasi undici, entrambi per la seconda volta. Insieme abbiamo fatto un figlio, anche se lui non voleva, ma poi è stato il migliore dei padri…». Conosco Paola Farinetti da quando avevamo quindici anni. Conosco, o credevo di conoscere, la sua vita, anche se la nostra è sempre stata un’amicizia un po’ a distanza: due persone nate nello stesso posto, nello stesso tempo, che seguono ognuno ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 luglio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Mio marito era la mia, il mio panorama quotidiano, il mio respiro e il nostro è stato un grande amore, ma tormentato. Siamo stati insieme, tra alti e bassi, diciotto, sposati per quasi undici, entrambi per la seconda volta. Insieme abbiamo fatto un figlio, anche se lui non voleva, ma poi è stato il migliore dei padri…».da, odi, la sua, anche se la nostra è sempre stata un’amicizia un po’ a distanza: due persone nate nello stesso posto, nello stesso tempo, che seguono ognuno ...

Pubblicità

fravella74 : @Paola_Glmnn La conosco bene?????? - ebiEbibo : @dobrevsunicorns Ho seguito pochissime volte Ued..non conosco nessuno delle coppie di cui si parla ma lui me lo ric… - sono_paola : @gsava3 No, ma l’avevo capito. Anche a me piacciono Lucy e Snoopy. ??. Ma a volte mi stimolano riflessioni serie. No… - Peace74565022 : @AspirinaZzz @Laura_Styles_98 @Fedez Ma chi sei?! Non ho risposto a te, parlavo con Laura. Conosco molto, molto ben… - MaurilioVitto : @PaolaCorb @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @govi47 @Blackskorpion4 @ACmcoppola @MariaGiuliaDelf… -