Concerto dei Maneskin a Roma, il maxi incendio visto dal Circo Massimo – Il video (Di sabato 9 luglio 2022) E' la serata del Concerto dei Maneskin, ma con un particolare non da poco. A fare da sfondo c'è la nube di fumo del maxi incendio scoppiato in zona Casilina a Roma. Il parco del Circo Massimo è pieno di persone, 70mila secondo le ultime stime, di cui molte in attesa già da questa mattina. Diversi i video e le foto diffusi sui social dai fan presenti al Concerto. La grande nube è così visibile poiché l'incendio, divampato attorno alle 17:00, ha coinvolto diversi autodemolitori in più zone della Capitale, alimentando così le fiamme e il fumo. Al momento, il Concerto non ha subito limitazioni e la situazione tra la folla presente è tranquilla. La band poche ore fa ha pubblicato un tweet dicendosi «super ...

virginiaraggi : 'Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla'. Lo scorso a… - Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - Radio1Rai : ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a… - CiccioniSe : RT @Radio1Rai: ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a casa dell… - rmLIBERAto_69 : RT @curlygirlhere: ANGELINA JOLIE E GABRIELE MUCCINO AL CONCERTO DEI MÅNESKIN CHIEDETEMI COME STO -