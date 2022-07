“Compleanno-Gate”, il gossip chiama e Federica Calemme non risponde (e smentisce) (Di sabato 9 luglio 2022) Il Compleanno di Soleil Sorge ha generato una sfilza di didascalie Instagram al grido di: “Sei stato invitato?”. La pagina The Pipol gossip, ha contattato molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, facendo loro la fatidica domanda. Tra questi, presumibilmente, anche Federica Calemme. “Compleanno – Gate di Soleil Sorge”: Federica Calemme interviene “Ma chi sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 luglio 2022) Ildi Soleil Sorge ha generato una sfilza di didascalie Instagram al grido di: “Sei stato invitato?”. La pagina The Pipol, ha contattato molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, facendo loro la fatidica domanda. Tra questi, presumibilmente, anche. “di Soleil Sorge”:interviene “Ma chi sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : “Compleanno-Gate”, il gossip chiama e Federica Calemme non risponde (e smentisce) - Fandom385 : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… - LarryisthewayC : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… - Abbiamovintonoi : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… - Susy56069011 : RT @Iperborea_: Non loro che non hanno proprio risposto al telefono per il compleanno di Soleil gate, mi sto pisciando addosso https://t.co… -