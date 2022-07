Come arrivano le Azzurre all’Europeo di calcio femminile (Di sabato 9 luglio 2022) Finalmente il calcio d’inizio ufficiale di questo Europeo ha avuto luogo giovedì scorso all’Old Trafford di Manchester dove l’Inghilterra padrona di casa ha battuto l’Austria per 1-0 in presenza di una folla record composta da 68.871 persone. Davanti al pubblico di casa e a uno stadio sold out l’Inghilterra ha sofferto e vinto con uno scarto minimo ma l’incoraggiamento del pubblico ha confermato i risultati messi in evidenza da uno studio di Nielsen Gracenote che dopo aver simulato milioni di combinazioni fra le squadre ha decretato una classifica in percentuale delle formazioni che con maggiore probabilità potranno aggiudicarsi il titolo di più forte d’Europa. Secondo questo studio l’Inghilterra è al primo posto, un po’ perché è una delle squadre più talentuose e pronte per giocare partite importanti, un po’ perché dalla sua parte avrà sempre i fattori campo e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 luglio 2022) Finalmente ild’inizio ufficiale di questo Europeo ha avuto luogo giovedì scorso all’Old Trafford di Manchester dove l’Inghilterra padrona di casa ha battuto l’Austria per 1-0 in presenza di una folla record composta da 68.871 persone. Davanti al pubblico di casa e a uno stadio sold out l’Inghilterra ha sofferto e vinto con uno scarto minimo ma l’incoraggiamento del pubblico ha confermato i risultati messi in evidenza da uno studio di Nielsen Gracenote che dopo aver simulato milioni di combinazioni fra le squadre ha decretato una classifica in percentuale delle formazioni che con maggiore probabilità potranno aggiudicarsi il titolo di più forte d’Europa. Secondo questo studio l’Inghilterra è al primo posto, un po’ perché è una delle squadre più talentuose e pronte per giocare partite importanti, un po’ perché dalla sua parte avrà sempre i fattori campo e ...

