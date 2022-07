Circumvesuviana: dopo lo stop ai treni della Napoli – Scafati – Poggiomarino, cosa chiede Forza Italia (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Forza Italia si schiera accanto ai pendolari e ai sindaci dei Comuni dell’area metropolitana di Napoli (e non solo) che lamentano i tagli alle corse della Circumvesuviana decisi dall’Eav. E lo fa chiedendo le dimissioni del presidente, Umberto De Gregorio, e la riattivazione delle corse dei treni che dal capoluogo raggiungono Scafati e Poggiomarino. Il coordinatore vicario regionale del partito di Berlusconi, Fulvio Martusciello, attacca l’amministratore della società controllata dalla Regione Campania con queste parole: “In una regione normale, con un presidente normale, dopo i fallimenti della Circumvesuviana ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisi schiera accanto ai pendolari e ai sindaci dei Comuni dell’area metropolitana di(e non solo) che lamentano i tagli alle corsedecisi dall’Eav. E lo fando le dimissioni del presidente, Umberto De Gregorio, e la riattivazione delle corse deiche dal capoluogo raggiungono. Il coordinatore vicario regionale del partito di Berlusconi, Fulvio Martusciello, attacca l’amministratoresocietà controllata dalla Regione Campania con queste parole: “In una regione normale, con un presidente normale,i fallimenti...

Pubblicità

MGBasolu : RT @domthewizard: I have a dream: dopo il polpo #Pogba che fa le storie ig dandoci info su dove si trova il suo aereo, vorrei #Koulibaly ch… - domthewizard : I have a dream: dopo il polpo #Pogba che fa le storie ig dandoci info su dove si trova il suo aereo, vorrei… - cronachecampane : Cirucumvesuviana, Legambiente: 'Situazione drammatica che mese dopo mese si trasforma in una farsa' #circum - gazzettanapoli : Era nell'aria da alcuni giorni, adesso è ufficiale. Dopo le tratte Napoli-Torre del Greco via centro direzionale e… - gazzettanapoli : Era nell'aria da alcuni giorni, adesso è ufficiale. Dopo le tratte Napoli-Torre del Greco via centro direzionale e… -