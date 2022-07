(Di sabato 9 luglio 2022) MILANO - L'amore nei confronti del padre si mischia all'ammirazione per l'uomo e alla stima per il ct che ci ha fatto vincere il Mondiale del 1982. Parlare conevitando di commuoversi è ...

Corriere dello Sport

MILANO - L'amore nei confronti del padre si mischia all'ammirazione per l'uomo e alla stima per il ct che ci ha fatto vincere il Mondiale del 1982. Parlare conevitando di commuoversi è difficile, soprattutto adesso, a una manciata di ore dal quarantesimo anniversario dell'impresa al Bernabeu. "Se fosse ancora qui - ha raccontato ieri seduta ...Una storia azzurra ' , in sala per 3 giorni da lunedì, con interviste e inedite immagini d'epoca dove ritroviamo Marco Tardelli , Dino Zoff, Beppe Bergomi,figlia del ct Enzo e tanti ... Cinzia Bearzot: "Papà Enzo, l'umanità fatta campione" Una storia azzurra‘, in sala per 3 giorni da lunedì, con interviste e inedite immagini d’epoca dove ritroviamo Marco Tardelli, Dino Zoff, Beppe Bergomi, Cinzia Bearzot figlia del ct Enzo e tanti altri ...“ Il viaggio degli eroi ” è il titolo del film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid, a quarant’anni esatti dalla “notte del Bernab ...