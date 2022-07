Cinema | Ischia Global Festival | Hollywood nel golfo con 120 star

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 luglio 2022) Dall’attore Andrew Garfield al leggendario produttore musicale Clive J. Davis, dal regista Joe Wright ad Andrea e Matteo Bocelli: oltre 120sono in arrivo neldi Napoli destinazionefilm & Music. Per festeggiare la 20esima edizione (da domani al 17 luglio),torna protagonista sull’Isola verde, sull’onda delle tante produzioni internazionali in Italia e come sempre nel segno dei giovani e dell’impegno dello showbiz per i diritti civili e l’ambiente. Più di 200 titoli proposti gratuitamente tra anteprime e proiezioni speciali in sala (da ‘Sotto il sole di Amalfi’ a The Gray Man’, di Netflix ) e su piattaforme (Mymovies.it e Eventive.org). L’evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini vanta un prestigioso board: Chairman e’ Jim Sheridan, ...