Cina, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni con gli Usa. Ma dall’Europa nuova stretta sull’import (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbero raggiunto un «consenso» per migliorare le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Lo fa sapere in una nota la diplomazia di Pechino. Un esito insperato a valle del primo faccia a faccia da ottobre scorso tra Blinken e la sua controparte cinese, cinque ore di colloqui con al centro la guerra della Russia in Ucraina e la constatazione di quanto il sostegno cinese a Mosca stia complicando le già tese relazioni tra le due superpotenze. «Siamo preoccupati per l’allineamento della Repubblica popolare alla Russia», ha detto ai giornalisti il segretario di Stato americano dopo l’incontro con Wang Yi a Bali, secondo quanto riporta il Washington Post. Eppure, alla ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro degli Esteri cineseYi e il segretario di Stato americano Antonyavrebbero raggiunto un «consenso» perletrae Stati Uniti. Lo fa sapere in una nota la diplomazia di Pechino. Un esito insperato a valle del primo faccia a faccia da ottobre scorso trae la sua controparte cinese, cinque ore di colloqui con al centro la guerra della Russia in Ucraina e la constatazione di quanto il sostegno cinese a Mosca stia complicando le già tesetra le due superpotenze. «Siamo preoccupati per l’allineamento della Repubblica popolare alla Russia», ha detto ai giornalisti il segretario di Stato americano dopo l’incontro conYi a Bali, secondo quanto riporta il Washington Post. Eppure, alla ...

Pubblicità

Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Cina-#Usa, intesa #Wang-#Blinken per migliorare le relazioni' @sole24ore - antonio65683279 : Si ma la Cina deve condannare guerra fermare Putin Cina, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni - Asia - A… - bizcommunityit : Cina, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni - Asia - Murandrea1 : #Abe, legato alla tradizione conservatrice della Nippon Kaigi, è un nazionalista pragmatico, riporta il #Giappone n… - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Cina-Usa, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime… -