Ciclone Maneskin al Circo Massimo | c' è anche Angelina Jolie - Magazine - quotidiano net

Pubblicità

LaPaoEmme : Mai come questa estate c'è un ciclone di polemiche che arriva da ogni dove #COVID19 #maneskin #jovabeachparty -

Angelina Jolie al concerto del. Si è temuto che il concerto venisse annullato, prima per Covid (la compagna di Damiano, Giorgia Soleri, è positiva), poi per il maxi incendio di oggi a ...Questo breve riassunto per rendere l'idea di chesi sta scatenando attorno al concerto dei ... Isuoneranno contro tutto e tutti, contro chi vuole imbrigliare e bloccare un grande ...Roma, 9 luglio 2022 - I Maneskin sono tornati a casa. Ad attenderli nella Roma dove tutto ha avuto inizio, c'erano 70mila persone. SGiovani rocker ma anche mamme e papà con i figli al seguito hanno ri ...APPROFONDIMENTI L’EVENTO Il Covid non ferma concerto L'ANNUNCIO Giorgia Soleri ha il Covid ROMA Roma, Vasco Rossi fa eplodere il Circo Massimo (per la seconda. Vulvodinia, svolta per la malattia di G ...