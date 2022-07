Ciclismo: Tour de France, Van Aert vince l'ottava tappa e Pogacar resta in maglia gialla (Di sabato 9 luglio 2022) Losanna, 9 lug. - (Adnkronos) - Wout Van Aert vince allo sprint l'ottava tappa del Tour de France, la Dole-Losanna di 186 km. Il belga della Jumbo-Visma precede l'australiano Michael Matthews (Team Bikeexchange Jayco) e la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates). Pogacar mantiene la vetta della Grande Boucle con 39" sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e 1'14" sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani nona frazione, con partenza da Aigle e arrivo a Chatel les Portes du Soleil dopo 192 km. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Losanna, 9 lug. - (Adnkronos) - Wout Vanallo sprint l'delde, la Dole-Losanna di 186 km. Il belga della Jumbo-Visma precede l'australiano Michael Matthews (Team Bikeexchange Jayco) e la, lo sloveno Tadej(Uae Team Emirates).mantiene la vetta della Grande Boucle con 39" sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e 1'14" sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani nona frazione, con partenza da Aigle e arrivo a Chatel les Portes du Soleil dopo 192 km.

