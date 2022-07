Ciclismo | Tour de France | Bouchard è il primo positivo al Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Parigi, 9 lug. - (Adnkronos) - C'è ilal-19 alde. Si tratta di Geoffreydella AG2R Citroen Team. Ilse si è ritirato dalla Grande Boucle e si trova ora in isolamento. Lo rende noto il suo team con un comunicato. "Sofferente durante la settima tappa di ieri,è stato sottoposto a un test antigenico al suo ritorno in hotel ed è risultato. Il ciclista è stato subito isolato dal resto del gruppo". "Durante la tappa non mi sentivo bene – racconta-. È una grande delusione, perché stavo entrando nel mio terreno preferito, le montagne. È stato il miodeed è triste finirlo così. ...