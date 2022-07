Ciclismo su pista, Paternoster trionfa in Nations Cup nell’inseguimento individuale! Seconda nell’eliminazione, replica Scartezzini (Di sabato 9 luglio 2022) La Seconda giornata di Nations Cup di Ciclismo su pista di scena a Cali, in Colombia, porta altri frutti. Dopo il successo nell’inseguimento a squadre maschile di ieri con Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, Letizia Paternoster conferma tutto il suo talento e si impone nella gara di inseguimento individuale femminile. L’azzurra aveva avuto accesso alla finale con il miglior tempo di 3.27.342, con oltre cinque secondi di margine sull’australiana Samantha Donnelly che l’ha sfidata all’ultimo atto. L’oceanica però non è riuscita a far meglio, rimanendo sul tempo di 3.33.456, mentre la Paternoster si è ulteriormente migliorata, chiudendo in 3.25.310. Letizia ha sfiorato una bellissima doppietta nella corsa ad eliminazione, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Lagiornata diCup disudi scena a Cali, in Colombia, porta altri frutti. Dopo il successoa squadre maschile di ieri con Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele, Letiziaconferma tutto il suo talento e si impone nella gara di inseguimento individuale femminile. L’azzurra aveva avuto accesso alla finale con il miglior tempo di 3.27.342, con oltre cinque secondi di margine sull’australiana Samantha Donnelly che l’ha sfidata all’ultimo atto. L’oceanica però non è riuscita a far meglio, rimanendo sul tempo di 3.33.456, mentre lasi è ulteriormente migliorata, chiudendo in 3.25.310. Letizia ha sfiorato una bellissima doppietta nella corsa ad eliminazione, ...

