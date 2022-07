Ciclismo su pista, Marco Villa sulla Nations Cup: “Contento per l’impegno della Paternoster, Scartezzini bravo ma ingenuo alla fine” (Di sabato 9 luglio 2022) Una ottima giornata per l’Italia nella Nations Cup di Ciclismo su pista di scena a Cali, in Colombia. Letizia Paternoster ha trionfato nella gara di inseguimento individuale femminile contro l’australiana Samantha Donnelly ed è arrivata seconda nella corsa ad eliminazione; stesso risultato nella gara maschile per Michele Scartezzini. Il commissario tecnico Marco Villa dichiara tutta la sua soddisfazione per il successo di Letizia sul sito della FederCiclismo: “Devo dire che Paternoster ha fatto registrare un tempo eccellente. In un programma fitto, solamente 10 minuti dopo, ha gareggiato nell’eliminazione e, forse, l’americana Valente è arrivata all’appuntamento più fresca. Dobbiamo riconoscere che la statunitense è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Una ottima giornata per l’Italia nellaCup disudi scena a Cali, in Colombia. Letiziaha trionfato nella gara di inseguimento individuale femminile contro l’australiana Samantha Donnelly ed è arrivata seconda nella corsa ad eliminazione; stesso risultato nella gara maschile per Michele. Il commissario tecnicodichiara tutta la sua soddisfazione per il successo di Letizia sul sitoFeder: “Devo dire cheha fatto registrare un tempo eccellente. In un programma fitto, solamente 10 minuti dopo, ha gareggiato nell’eliminazione e, forse, l’americana Valente è arrivata all’appuntamento più fresca. Dobbiamo riconoscere che la statunitense è ...

