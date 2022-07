Ciclismo su pista, Cali 2022: Paternoster oro nell’inseguimento (Di sabato 9 luglio 2022) Tanti podi per l’Italia nella seconda giornata di gare a Cali, in Colombia, tappa della Nations Cup 2022 di Ciclismo su pista. Letizia Paternoster è medaglia d’oro nell’inseguimento individuale con un l’ottimo crono di 3’25?310, record italiano di specialità, precedendo Samantha Donnelly (3’33?456). L’azzurra poi è argento nell’eliminazione, alle spalle della sola statunitense Jennifer Valente, ma davanti alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Secondo gradino del podio anche per Michele Scartezzini, battuto solo da Akil Campbell. Il bronzo va invece all’atleta di casa Arley Jordan Parra Arias. L’Italia sale così al secondo posto del medagliere con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, alle spalle della Cina (3, 1, 1) e davanti alla Francia (1, 0, 2). “Devo dire che ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Tanti podi per l’Italia nella seconda giornata di gare a, in Colombia, tappa della Nations Cupdisu. Letiziaè medaglia d’oroindividuale con un l’ottimo crono di 3’25?310, record italiano di specialità, precedendo Samantha Donnelly (3’33?456). L’azzurra poi è argento nell’eliminazione, alle spalle della sola statunitense Jennifer Valente, ma davanti alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Secondo gradino del podio anche per Michele Scartezzini, battuto solo da Akil Campbell. Il bronzo va invece all’atleta di casa Arley Jordan Parra Arias. L’Italia sale così al secondo posto del medagliere con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, alle spalle della Cina (3, 1, 1) e davanti alla Francia (1, 0, 2). “Devo dire che ...

