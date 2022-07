Ciclismo: Nations Cup pista, Paternoster vince l'inseguimento (Di sabato 9 luglio 2022) Cali, 9 lug. - (Adnkronos) - L'Italia della pista in evidenza a Cali, in Colombia, sede del terzo round di Nations Cup. Nella notte sono arrivate rispettivamente le medaglie di Letizia Paternoster e Michele Scartezzini. L'azzurra ha conquistato il primo posto nell'inseguimento individuale con un ottimo tempo e il secondo piazzamento nell'eliminazione. Stessa posizione, al maschile, per Scartezzini, secondo dietro a Akil Campbell. Il primo posto della trentina, dopo quello ottenuto ieri con il quartetto maschile che ha fatto registrare il record della pista, è arrivato con un tempo importante 3:25.310 che vale il record italiano di specialità. Dietro, decisamente distanziata (con 3:33.456) è Samantha Donnelly. L'eliminazione donne ha, invece, visto vincere l'americana Jennifer Valente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Cali, 9 lug. - (Adnkronos) - L'Italia dellain evidenza a Cali, in Colombia, sede del terzo round diCup. Nella notte sono arrivate rispettivamente le medaglie di Letiziae Michele Scartezzini. L'azzurra ha conquistato il primo posto nell'individuale con un ottimo tempo e il secondo piazzamento nell'eliminazione. Stessa posizione, al maschile, per Scartezzini, secondo dietro a Akil Campbell. Il primo posto della trentina, dopo quello ottenuto ieri con il quartetto maschile che ha fatto registrare il record della, è arrivato con un tempo importante 3:25.310 che vale il record italiano di specialità. Dietro, decisamente distanziata (con 3:33.456) è Samantha Donnelly. L'eliminazione donne ha, invece, vistore l'americana Jennifer Valente ...

