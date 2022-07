Ciclismo, l’Italia maschile vince la prova nell’inseguimento in Coppa del Mondo (Di sabato 9 luglio 2022) Il quartetto di inseguimento su pista con Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini +Davide Plebani ha vinto la sua prova in Coppa del Mondo a Cali (Colombia) battendo China e Colombia. Gli azzurri hanno coperto i 4km in 3’:55”:01, record della pista colombiana, distanziando di oltre 2” gli asiatici. nell’inseguimento individuale invece Davide Plebani ha ottenuto un 3°posto dietro ai tedeschi Nicolas Heinrich e Tobias Buck Gramcko. Marco Villa, CT, commenta le prestazioni degli azzurri: “Direi che siamo andati bene. Non è la prima volta che si gareggia su questa pista, anche in periodo preolimpico molti atleti si sono cimentati sull’anello colombiano, eppure il nostro quartetto è riuscito nella notte a far registrare il record della pista. Segno che sono andati molto forte”. Per Villa, quello ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 luglio 2022) Il quartetto di inseguimento su pista con Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini +Davide Plebani ha vinto la suaindela Cali (Colombia) battendo China e Colombia. Gli azzurri hanno coperto i 4km in 3’:55”:01, record della pista colombiana, distanziando di oltre 2” gli asiatici.individuale invece Davide Plebani ha ottenuto un 3°posto dietro ai tedeschi Nicolas Heinrich e Tobias Buck Gramcko. Marco Villa, CT, commenta le prestazioni degli azzurri: “Direi che siamo andati bene. Non è la prima volta che si gareggia su questa pista, anche in periodo preolimpico molti atleti si sono cimentati sull’anello colombiano, eppure il nostro quartetto è riuscito nella notte a far registrare il record della pista. Segno che sono andati molto forte”. Per Villa, quello ...

