(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato aggredito dal nipote ed è morto questa mattina presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il 78enne di Bucchianico () aggredito ieri pomeriggio dal nipote di 15 anni, ora agli arresti. L’uomo è arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, con il volto tumefatto, con fratture al viso, maxillo-facciali e con le costole rotte, risultato del pestaggio. L’aggressione è avvenuta ieri intorno alle 15, nella villetta di famiglia. L’adolescente, pare rimproverato dai nonni, con i quali vive, perché stava troppo al telefono, ha prima cominciato a discutere e poi ha scatenato la sua furia contro il. Lo hato colpendolo a ripetizione con unae con un pezzo dell’, fino a ridurre l’anziano in fin di vita. E’ stata la nonna ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Chieti, 15enne con problemi psichiatrici uccide il nonno - umbriajournal_ : ?? [???????? ???? ????????????????????] - fisco24_info : Chieti, 15enne massacra e uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere: (Adnkronos) - L'aggressione nel pomerig… - zazoomblog : Chieti lite finisce in tragedia: 15enne uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere - #Chieti #finisce… - LocalPage3 : Chieti, 15enne massacra e uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere -

È morto nella notte l'uomo di 78 anni che ieri pomeriggio è stato aggredito dal nipote, uncon problemi psichiatrici: il giovane avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire ...()...È successo ieri pomeriggio in una casa di Bucchianico, in provincia di, dove il giovane vive con i nonni materni: ilavrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il nonno ...(Adnkronos) – E’ stato aggredito dal nipote ed è morto questa mattina presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il 78enne di Bucchianico (Chieti) aggredito ieri pomeriggio dal nipo ...E' morto nella notte all'ospedale di Pescara il 78enne che era stato aggredito dal nipote 15enne, colpito con un aspirapolvere e con ripetuti calci alla testa e al torace. Il ragazzo, ...