Chiara Nasti | pancione e jeans sbottonati | ma riceve solo critiche Perché

Leggi su vesuvius

(Di sabato 9 luglio 2022)sui social mostra un ‘pancino’ sempre più pronunciato,in molti l’hanno criticata dopo il suo ultimo post Nelle scorse oreè finita per l’ennesima volta al centro die polemiche a causa di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo periodo alcune sue affermazioni hanno infastidito non poco gli utenti, questi l’hanno duramente attaccata sui social.(Screenshot da Instagram)Prima il ‘gamberetto’ dell’ex Zaniolo, poi la frase sulle donne che ‘svaccano’ in gravidanza, parole che in moltissimi non hanno affatto gradito poiché ritenuto fuori luogo e offensive. Tante sono infatti le donne che prendono molti chili in gravidanza e di certo non devono sentirsi a disagio per ...