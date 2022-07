Chiara Ferragni, barca rotta nel mare greco “siamo dispersi nel nulla da tre ore” (Di sabato 9 luglio 2022) La barca noleggiata da Chiara Ferragni e dal gruppo di amici si è rotta al largo del mare greco, tra Atene e l'isola di Hydra. Avventura in alto mare per Chiara Ferragni, la barca noleggiata con un gruppo di amici si è rotta al largo della Grecia. L'imprenditrice digitale ha raccontato tutto nelle storie di Instagram, i 'naufraghi' sono stati soccorsi dopo ben quattro ore di attesa. Chiara Ferragni è partita per un breve periodo di vacanze con alcuni amici, in attesa della consueta pausa estiva familiare con Fedez ed i figli Leone e Vittoria. Il gruppo, dopo aver fatto tappa ad Atene, ha noleggiato una barca per raggiungere Hydra. Naturalmente non ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) Lanoleggiata dae dal gruppo di amici si èal largo del, tra Atene e l'isola di Hydra. Avventura in altoper, lanoleggiata con un gruppo di amici si èal largo della Grecia. L'imprenditrice digitale ha raccontato tutto nelle storie di Instagram, i 'naufraghi' sono stati soccorsi dopo ben quattro ore di attesa.è partita per un breve periodo di vacanze con alcuni amici, in attesa della consueta pausa estiva familiare con Fedez ed i figli Leone e Vittoria. Il gruppo, dopo aver fatto tappa ad Atene, ha noleggiato unaper raggiungere Hydra. Naturalmente non ...

