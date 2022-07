Chiara Ferragni | barca rotta in mezzo al mare in Grecia | «Siamo nel nulla | dannazione…»

(Di sabato 9 luglio 2022) Vacanza con imprevisto per. Dopo una full immersion nell’haute couture con la Paris Fashion Week, l’influencer si concede un po’ di meritato riposo al largo della. Un breve soggiorno insieme agli amici di sempre prima di partire ad agosto con Fedez e i due bimbi, Leone e Vittoria.bloccata in: «da tre ore in questainal» Arrivati all’aeroporto di Atene, la comitiva sale su unaalla volta di Hydra, un piccolo paradiso a circa un’ora e mezza dalla capitale, affacciato sul golfo Saronico tra Poros e Spetses davanti alla costa del Peloponneso. Tutto sembra procede per il meglio quando l’imzione a un certo ...

Pubblicità

sgriziofab : @flaviafratello Perché rinunciare ad essere la nuova Chiara Ferragni? ?? - acoloursoplain : da una settimana chiara ferragni sta proprio sgravando con i suoi post la amo troppo - thatsalelevine : vi devo fare una confessione io mi sto innamorando della bellezza di chiara ferragni - fanpage : La mamma di Chiara Ferragni, ha portato i nipoti Vittoria Lucia e Leone in vacanza in Sardegna. Quanto costa una no… - brvkenbizzle : immaginate una foto di selena gomez con chiara ferragni -

Nel puntare ed investire su queste scarpe c'è anche la firma di, avvistata di recente con due paia di stivali: anfibi in stile Dr. Martens per dare un tocco sporty ad un look ...Il trucco occhi cheha sfoggiato per la settimana della moda di Parigi è semplice, glamour ed economico: a chi sta ...Anfibi, texani, tronchetti traforati, sono gli stivali must have della stagione estiva 2022 per look in stile cowboy a prova d'estate.Fedez e Jovanotti si sono incontrati sul palco del Jova Beach Party a Marina di Ravenna, dove il rapper si è esibito con Tananai e Mara Sattei ...