Chiara Ferragni alla deriva in mezzo al mare: quattro ore di panico (Di sabato 9 luglio 2022) Disavventura in alto mare per Chiara Ferragni, rimasta alla deriva insieme ad alcuni amici per diverse ore a causa di un guasto all'imbarcazione su cui si trovava. La Ferragni si trovava in Grecia, con lei anche Chiara Biasi e l'inseparabile Veronica Ferrari, oltre a molte altre persone. Insomma, qualche giorno di relax. Ma non tutto è andato per il verso giusto. Infatti dopo essere scesa dall'aereo, la comitiva si è diretta verso Hydra, a poco più di un'ora dalla capitale greca, proprio in barca. Peccato che a Hydram che si trova sul golfo Saronico, siano arrivati solo a tarda sera: l'imbarcazione è infatti rimasta in panne in mezzo al nulla. Poco dopo che la Ferragni ha postato su Instagram una foto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Disavventura in altoper, rimastainsieme ad alcuni amici per diverse ore a causa di un guasto all'imbarcazione su cui si trovava. Lasi trovava in Grecia, con lei ancheBiasi e l'inseparabile Veronica Ferrari, oltre a molte altre persone. Insomma, qualche giorno di relax. Ma non tutto è andato per il verso giusto. Infatti dopo essere scesa dall'aereo, la comitiva si è diretta verso Hydra, a poco più di un'ora dcapitale greca, proprio in barca. Peccato che a Hydram che si trova sul golfo Saronico, siano arrivati solo a tarda sera: l'imbarcazione è infatti rimasta in panne inal nulla. Poco dopo che laha postato su Instagram una foto del ...

