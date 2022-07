Chi ha ucciso Shinzo Abe? Attentato a ex premier giapponese (Di sabato 9 luglio 2022) Il Giappone è sotto shock per l’omicidio di Shinzo Abe, l’ex premier assassinato l’8 luglio scorso. La vittima, considerata uno dei leader nipponici più influenti del dopoguerra, è stato ucciso a 67 anni durante un comizio elettorale nella città di Nara, dopo essere stato raggiunto da due colpi esplosi da una pistola artigianale. Shinzo Abe ucciso in un Attentato Dopo essere stato colpito mortalmente, l’ex premier giapponese Shinzo Abe è stato condotto presso l’ospedale di Kashihara dove un’equipe di venti medici ha tentato invano di salvargli la vita. Successivamente, dopo averne dichiarato il decesso, il corpo di Abe è stato trasportato a bordo di un carro funebre ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 9 luglio 2022) Il Giappone è sotto shock per l’omicidio di, l’exassassinato l’8 luglio scorso. La vittima, considerata uno dei leader nipponici più influenti del dopoguerra, è statoa 67 anni durante un comizio elettorale nella città di Nara, dopo essere stato raggiunto da due colpi esplosi da una pistola artigianale.in unDopo essere stato colpito mortalmente, l’exè stato condotto presso l’ospedale di Kashihara dove un’equipe di venti medici ha tentato invano di salvargli la vita. Successivamente, dopo averne dichiarato il decesso, il corpo diè stato trasportato a bordo di un carro funebre ...

