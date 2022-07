Chi è suor Margherita Bramato che da trent' anni dirige un pezzo della sanità in Salento | laurea alla Bocconi e fiuto per gli affari | è indagata nell' inchiesta sulla corruzione

Pubblicità

PugliaStream : Arresti sanità Lecce: chi è suor Margherita, la direttrice del «Panìco» indagata - GiuseppeBrandon : Suor do ut des Chi è suor Margherita Bramato che da trent'anni dirige un pezzo della sanità in Salento: laurea all… - MirandaFelli : @Carla16186529 ??Suor Carla, devo dire che 'sentimento spiacevole' mi pare un pochino riduttivo. Aggiungerei almeno:… - corrmezzogiorno : #Bari Arresti sanità Lecce: chi è suor Margherita, la direttrice del «Panìco» indagata - lustroma : @ManlioDS @Itasean @ItalyMFA @ASEAN Se di maio è Renzi, tu chi protresti essere tra la Bellanova, Marattin, scendi… -

Corriere del Mezzogiorno

"Se la sanità regionale fosse nelle sue mani sicuramente non si troverebbe nelle condizioni in cui si trova ora". Le mani, di cui fa riferimento un vecchio amministratore sono quelle diMargherita Bramato , la direttrice generale dell'ospedale "Cardinale Panico", coinvolta nell'inchiesta che ha svelato il sistema Ruggeri e ha portato all'arresto, tra gli altri, proprio dell'ex ...... di conseguenza diventa un punto strategico", evidenziaPisani. "L'ultimo sbarco, di pochi ... Un fatto è certo: Crotone è un punto di sbarco, maviene qui lo fa per raggiungere altri luoghi, ... Arresti sanità Lecce: chi è suor Margherita, la direttrice del «Panìco» indagata Evangelizzare con il sorriso. Questo è ciò che si pensa guardando i video postati su Instagram da Suor Orianne Pietra René, una giovane Figlia di San Paolo, canadese di nascita, ma che vive presso la ...Di lei si dice che, prima di andare in ufficio, al mattino, apra la finestrella che porta sul petto, tira fuori il cuore e lo posa sul comodino. La storiella su suor Margherita Bramato circola da semp ...