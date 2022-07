Chelsea, niente tournèe americana per Kante e Loftus-Cheek: non sono vaccinati (Di sabato 9 luglio 2022) Il Chelsea dovrà rinunciare a N’Golo Kante e Ruben Loftus-Cheek in vista della tournèe americana pre-campionato. I due centrocampisti non hanno infatti completato il ciclo vaccinale e di conseguenza non possono mettere piede negli Stati Uniti. A renderlo noto è il club attraverso una nota. La squadra di Tuchel giocherà la sua prima amichevole il 17 luglio contro il Club America a Las Vegas, poi il 21 luglio affronterà a Charlotte la squadra locale (Charlotte FC) e infine il 23 luglio ci sarà un derby contro l’Arsenal a Orlando, Florida. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ildovrà rinunciare a N’Goloe Rubenin vista dellapre-campionato. I due centrocampisti non hanno infatti completato il ciclo vaccinale e di conseguenza non posmettere piede negli Stati Uniti. A renderlo noto è il club attraverso una nota. La squadra di Tuchel giocherà la sua prima amichevole il 17 luglio contro il Club America a Las Vegas, poi il 21 luglio affronterà a Charlotte la squadra locale (Charlotte FC) e infine il 23 luglio ci sarà un derby contro l’Arsenal a Orlando, Florida. SportFace.

