Charlene di Monaco come sta? Il Principe Alberto rompe il silenzio

Charlene di Monaco dopo tanto tempo lontana dalla sua famiglia è tornata anche a mostrarsi in pubblico, ma come sta? Sulle sue condizioni rompe il silenzio il Principe Alberto. Non smette di essere un argomento molto interessante quello che riguarda i reali di Monaco visti e considerato il periodo davvero turbolento che si sono trovati a vivere non solo nel periodo legato alla pandemia ma anche prima a causa dei problemi della Principessa. In un primo momento infatti si era pensato che il tutto fosse collegato ad una crisi tra i due coniugi mai confermata per poi capire che le cose stavano davvero in modo diverso. La lontananza dalla famiglia e dai figli per lei è ...

