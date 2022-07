“Cercasi receptionist | si richiede foto in costume” | l’annuncio della ditta napoletana desta scandalo

(Di sabato 9 luglio 2022) Un annuncio di lavoro ha scatenato le ire del web e non solo: l’offerta, oltre a proporre un salario a dir poco sottostimato,va anche l’invio di unainda bagno. Sdegno e rabbia hanno invaso il mondo del web a seguitopubblicazione di un annuncio a dir poco discriminante. Un’azienda di L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Receptionist Hotel 3 stelle Roma: Cercasi receptionist per un hotel a 3 stelle a Roma. Requisiti: -… -

'Cerchiamo unache parli inglese fluentemente, dimostrabile con attestati o referenze specifiche. La candidata dovrà avere età massima di 30 anni, essere automunita, avere un carattere ...Lì incontra Elena,dell'Hôtel de Paris. Un'affascinante giovane donna che si rende ... LAVORO19:25 - MOM - IL NUOVO BAXTER 19:55 - MOM - DIPENDENZE DI LUSSO 20:20 - MOM - SENSI DI ...Annuncio di lavoro scatena le ire del web e non solo: l'offerta, oltre a proporre un salario ridicolo, richiedeva l'invio di foto in costume.Si è presentato completamente ubriaco, con un coltello a serramanico tenuto a mo’ di ciondolo, con un cordino legato al collo. Ieri, intorno all’1.40, la polizia è stata chiamata a intervenire in piaz ...