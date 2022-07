Centro | Rotondi | ' ha ragione Berlusconi | no spazi per centro autonomo'

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "ha perfettamente: non c'èo per un,e le ragioni del popolarismo europeo oggi sono ben rappresentate da Forza Italia. Serve però un progetto nuovo come fu il ‘Popolo delle Libertà' e prima ancora la Fi del 1994. Dobbiamo costruire una lista degli italiani che ottenga il cinquanta per cento dei consensi alle prossime elezioni politiche, 'Verde è popolare' farà la sua parte". Così Gianfranco, presidente di 'Verde è popolare' giungendo ad Olbia dove stasera alle 21.30 presenterà nella biblioteca comunale il suo libro 'La variante Dc'.

