CdS – Bologna, Ferguson guadagna terreno (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 14:47:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Bologna – Szymon Zurkowski davanti a tutti, poi nel caso in cui la Fiorentina decidesse di trattenerlo oppure se il centrocampista polacco scegliesse il ritorno a Empoli ecco che nei pensieri di Giovanni Sartori avrebbe conquistato uno spazio importante Lewis Ferguson, centrocampista scozzese dell’Aberdeen, classe ‘99, che nelle settimane passate era stato accostato al Lecce di Pantaleo Corvino. Nonostante la stima del nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna non è che possa o anche voglia aspettare Zurkowschi per una vita. E questo per due motivi. Il primo: attualmente è in ritiro con la Viola e prima di mollarlo Vincenzo Italiano vule vederlo da vicino almeno per una settimana. Il secondo: a Empoli è stato ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 14:47:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS:– Szymon Zurkowski davanti a tutti, poi nel caso in cui la Fiorentina decidesse di trattenerlo oppure se il centrocampista polacco scegliesse il ritorno a Empoli ecco che nei pensieri di Giovanni Sartori avrebbe conquistato uno spazio importante Lewis, centrocampista scozzese dell’Aberdeen, classe ‘99, che nelle settimane passate era stato accostato al Lecce di Pantaleo Corvino. Nonostante la stima del nuovo responsabile dell’area tecnica delnon è che possa o anche voglia aspettare Zurkowschi per una vita. E questo per due motivi. Il primo: attualmente è in ritiro con la Viola e prima di mollarlo Vincenzo Italiano vule vederlo da vicino almeno per una settimana. Il secondo: a Empoli è stato ...

