Caso Ruggeri, dopo il sesso e le aragoste i posti di lavoro in vendita: «Ho pagato e non sono stato assunto» (Di sabato 9 luglio 2022) Nelle more del Caso Ruggeri spuntano i prezzi dei posti di lavoro in vendita. Salvatore “Totò” Ruggeri, ex senatore dal 2006 al 2008 con l’Udc ed ex assessore al welfare della regione Puglia, è al centro di un’inchiesta della procura di Lecce, che coinvolge in tutto 21 persone. La Guardia di Finanza ha accertato sessanta casi di presunta compravendita di posti di lavoro tra la Sanitaservice di Lecce e l’Arpal regionale. Uno dei casi, raccontato oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, riguarda il concorso Arpal per istruttori del mercato del lavoro di categoria C del settembre 2020,per il quale – secondo la Finanza – Ruggeri avrebbe percepito denaro dal padre di una candidata. Il prezzo? ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Nelle more delspuntano i prezzi deidiin. Salvatore “Totò”, ex senatore dal 2006 al 2008 con l’Udc ed ex asre al welfare della regione Puglia, è al centro di un’inchiesta della procura di Lecce, che coinvolge in tutto 21 persone. La Guardia di Finanza ha accertato sessanta casi di presunta compradiditra la Sanitaservice di Lecce e l’Arpal regionale. Uno dei casi, raccontato oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, riguarda il concorso Arpal per istruttori del mercato deldi categoria C del settembre 2020,per il quale – secondo la Finanza –avrebbe percepito denaro dal padre di una candidata. Il prezzo? ...

Open_gol : L’ex senatore avrebbe chiesto 5 mila euro per entrare in Anpal. 1500 per la Sanitaservice di Lecce. Ma molti si lam… - sarandown0800 : @diebokee *caso ruggeri intensifies* -