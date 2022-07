Cartellone all'insegna della contaminazione tra i generi, dall'opera allo swing (Di sabato 9 luglio 2022) Alcune tra le località più affascinanti dell’isola toscana ospitano il Magnetic opera Festival. Un viaggio alla scoperta di voci e sonorità diverse, musica classica, cameristica, barocca e swing. “La Bohe?me”, spettacolo di chiusura del “Magnetic opera Festival” Lo dimostrano swinging Generation (11 luglio) con Natalia Kawa?ek, Stan Plewniak e la The FeelHarmony band guidata da Stefan Plewniak. Il 18 luglio sarà il momento di Una serata con José Carreras galà del tenore spagnolo e la soprano Martina Zadro. Area archeologica della Linguella Portoferraio, isola d’Elba (foto di Stefano Muti Cosmomedia © Magnetic opera Festival). In chiusura La Bohème, regia di Alessandro Brachetti. Suona l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli.INFO: Isola ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 luglio 2022) Alcune tra le località più affascinanti dell’isola toscana ospitano il MagneticFestival. Un viaggio alla scoperta di voci e sonorità diverse, musica classica, cameristica, barocca e. “La Bohe?me”, spettacolo di chiusura del “MagneticFestival” Lo dimostranoing Generation (11 luglio) con Natalia Kawa?ek, Stan Plewniak e la The FeelHarmony band guidata da Stefan Plewniak. Il 18 luglio sarà il momento di Una serata con José Carreras galà del tenore spagnolo e la soprano Martina Zadro. Area archeologicaLinguella Portoferraio, isola d’Elba (foto di Stefano Muti Cosmomedia © MagneticFestival). In chiusura La Bohème, regia di Alessandro Brachetti. Suona l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli.INFO: Isola ...

Pubblicità

delicatehar : RT @satellait: e comunque la parte in cui abbiamo davvero urlato tutti buuu è stata per il cartellone dell’ex che ha tradito la tipa con l’… - satellait : e comunque la parte in cui abbiamo davvero urlato tutti buuu è stata per il cartellone dell’ex che ha tradito la ti… - GazzettaSalerno : Torna il Baronissi Blues Festival, da martedì 19 a giovedì 21 all’anfiteatro comunale, James Senese tra gli artisti… - rtl1025 : ?? RTL 102.5 darà la possibilità ai suoi ascoltatori di assistere alle opere in cartellone e anche l'opportunità di… - RizomediaPress : #VERNASCA. 32 incisioni di #Goya in mostra all’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di #Vigoleno. La mostra fa… -