Carovita | i manifestanti costringono il presidente dello Sri Lanka a fuggire

Pubblicità

fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - CarrieriLorenzo : I manifestanti circondano palazzo presidenziale in Sri Lanka in protesta contro carovita e crisi economica Sri Lan… - Ultron65 : RT @fattoquotidiano: Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano il P… - AlAhrash7 : RT @GomilioVerba: Libia, carovita e blackout innescano proteste a #Tripoli e #Misurata. #Tobruk assaltano il Parlamento. Sale la febbre, m… - mikedells : RT @ElioLannutti: Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano il Parl… -

E come dargli torto La crisi, specie in Calabria, è oramai endemica e ilva di pari passo ... raccogliendo in diretta sulle pagine social del partito le testimonianze dei. Ancora ...Da un lato ile i continui blackout elettrici , in un paese che ospita i maggiori ... Folle disono scese in piazza a Tripoli, Bengasi, Misurata e Zintane subito dopo la preghiera ...La nota di Italexit Calabria con Paragone Italexit Calabria sostiene con forza la battaglia degli agricoltori che, da stamattina, hanno pacificamente “invaso” la città di Lamezia Terme, portando avant ...La teoria di Timothy Snyder, storico di Yale, sul “nuovo livello di colonialismo” del Cremlino che "si sta preparando ad affamare gran parte del mondo in ...