Caro bollette, “a luglio nuovo decreto” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “A luglio faremo un nuovo decreto legge, corposo nella quantità e nelle misure, per far fronte al Caro bollette”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, intervenendo a ‘Il libro possibile’ a Polignano in provincia di Bari. Parlando dell’inflazione, il professore l’ha definita una “conseguenza severissima della crisi Ucraina. Secondo i dati di giugno l’inflazione è arrivata all’8%, la media europea è ancora più alta. Tutto questo ha impegnato governo e Parlamento, impegno assillante, e molto significativo, 30 miliardi. E questo – ha aggiunto Garofoli – non per eliminare le conseguenze, ma solo per attenuarle, intervenendo sul Caro energia, e sul Caro materiale, perché si stavano fermando i cantieri. E poi il ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Afaremo unlegge, corposo nella quantità e nelle misure, per far fronte al”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, intervenendo a ‘Il libro possibile’ a Polignano in provincia di Bari. Parlando dell’inflazione, il professore l’ha definita una “conseguenza severissima della crisi Ucraina. Secondo i dati di giugno l’inflazione è arrivata all’8%, la media europea è ancora più alta. Tutto questo ha impegnato governo e Parlamento, impegno assillante, e molto significativo, 30 miliardi. E questo – ha aggiunto Garofoli – non per eliminare le conseguenze, ma solo per attenuarle, intervenendo sulenergia, e sulmateriale, perché si stavano fermando i cantieri. E poi il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - ignaziocorrao : ????Domani alcuni nostri colleghi italiani da #destra a #sinistra voteranno per l'inclusione di #gas e #nucleare per… - marcocarezzano : RT @granmartello: Transizione ecologica all'italiana: gas e nucleare NO per M5s+PD, rinnovabili 'deturpano paesaggio' e sono bloccate o da… - LocalPage3 : Caro bollette, 'a luglio nuovo decreto' - fisco24_info : Caro bollette, 'a luglio nuovo decreto': (Adnkronos) - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Gar… -