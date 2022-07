Carmen Russo, Turchi e i domestici in nero: il ballerino dice di essere residente in Bulgaria per evitare la causa, i giudici non gli credono (Di sabato 9 luglio 2022) Enzo Paolo Turchi fa il “bulgaro”, i giudici non gli credono e mandano avanti la causa di lavoro degli ex domestici che potrebbe pure raddoppiare. Salta fuori infatti una seconda coppia che ha lavorato nella tenuta di Formello, cornice d’amabili scorci di vita privata in diretta tv con Carmen Russo, sempre senza uno straccio di contratto di lavoro che prevedesse riposi, malattia, ferie, contributi, assicurazione e tfr. Tutto in nero, insomma. Una modalità d’impiego che il Fatto aveva raccontano sei mesi fa in base alla denuncia di Simone B. ed Eleonora C. custodi italiani seguiti dall’avvocato Gabriele Colasanti, che hanno poi intentato causa al ballerino per vedersi riconosciuto almeno dal giudice il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Enzo Paolofa il “bulgaro”, inon glie mandano avanti ladi lavoro degli exche potrebbe pure raddoppiare. Salta fuori infatti una seconda coppia che ha lavorato nella tenuta di Formello, cornice d’amabili scorci di vita privata in diretta tv con, sempre senza uno straccio di contratto di lavoro che prevedesse riposi, malattia, ferie, contributi, assicurazione e tfr. Tutto in, insomma. Una modalità d’impiego che il Fatto aveva raccontano sei mesi fa in base alla denuncia di Simone B. ed Eleonora C. custodi italiani seguiti dall’avvocato Gabriele Colasanti, che hanno poi intentatoalper vedersi riconosciuto almeno dal giuil ...

