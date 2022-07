Carmela Barbato | chi è l’ex e prima moglie di Gigi D’Alessio | “Mi ha lasciato per Anna Tatangelo”

(Di sabato 9 luglio 2022)di, la donna che gli ha regalato tre figli e da cui si è separato dopo aver conosciutoLa coppia si è sposata nel 1986 e dalla loro unione sono nati tre figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003.ha anche un quarto figlio, Andrea, frutto della sua relazione con“Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16 – aveva spiegato, ricordando l’amore per-. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando ...

Pubblicità

L'intervento del 19enne poi prosegue: 'Andare a bussare sotto casa è sbagliato, più che altro mia mamma (l'ex moglie storica di Gigi D'Alessio,, ndr) si spaventa, e non è giusto che ...(Aggiornamento di Serena Granato) Andrea Delogu elegante e sexy al Tim Summer Hits 2022/ Il suo look conquista il web: l'amore con Gigi D'Alessio e il figlio LDAè la ...Ecco che vi sveliamo perché mamma Carmela è stata spaventata a morte e come dai fan di LDA, il giovane cantante figlio di Gigi D'Alessio.Un amareggiato Lda fa un appello accorato ai fan. Lo ascolteranno Sui social Luca cerca di spiegare cosa gli è successo ...