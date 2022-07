Carlo Maratti a Camerano | un pittore locale illustre

(Di sabato 9 luglio 2022) La mostra dipresenta una delle personalità locali di maggiore spicco che si è distinto tra Seicento e Settecento per uno stile proprio. In vista delle celebrazioni dei 400 anni della nascita dell’artista, in programma nel 2025, la città ha portato l’attenzione del pubblico su un talento riscoperto nel Novecento. L’esposizione

Un'apertura straordinaria che vi consentirà di vedere le opere diCrivelli, Tiziano, Lorenzo Lotto, Guercino,, per arrivare alla sezione di arte contemporanea. Per info e/o ...CAMERANO (AN) - Alla Chiesa di San Francesco dal 28 maggio ". Strategie comunicative e promozione della propria opera", a cura di Stefano Papetti. In programma fino al 20 novembre, ... Grande artista, stratega comunicativo, genio del marketing: la figura di Carlo Maratti a 360 gradi Carlo Maratti a Camerano ha realizzato la "Sacra Famiglia" per a Santissima Annunziata. Collegato al suo nome la chiesa di Santa Faustina.A Camerano, presso la Chiesa di San Francesco, è presente la mostra su Carlo Maratti, aperta al pubblico dal 28 maggio al 20 novembre 2022.