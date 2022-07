Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2022: dieci equipaggi italiani in finale, Crosio quarta nel singolo pesi leggeri (Di sabato 9 luglio 2022) Un sabato di gran livello per il Canottaggio italiano. Seconda giornata della Coppa del Mondo di Canottaggio di scena a Lucerna, con dieci equipaggi italiani che sono riusciti ad accedere alle finali di domani. Nell’unica finale azzurra, Silvia Crosio è ai piedi del podio nel singolo pesi leggeri: dopo aver strappato l’accesso alla finale tramite ripescaggio, l’azzurra viene battuta per tre decimi dalla sudafricana Kirsten Mccann nella volata per il terzo posto. Ad esultare è la britannica Imogen Grant avanti alla messicana Kenia Lechuga. Poi è stato tempo si semifinali: Federica Cesarini e Valentina Rodini rispettano il pronostico nel doppio ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Un sabato di gran livello per ilitaliano. Seconda giornata delladeldidi scena a, conche sono riusciti ad accedere alle finali di domani. Nell’unicaazzurra, Silviaè ai piedi del podio nel: dopo aver strappato l’accesso allatramite ripescaggio, l’azzurra viene battuta per tre decimi dalla sudafricana Kirsten Mccann nella volata per il terzo posto. Ad esultare è la britannica Imogen Grant avanti alla messicana Kenia Lechuga. Poi è stato tempo si semifinali: Federica Cesarini e Valentina Rodini rispettano il pronostico nel doppio ...

