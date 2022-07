Cannavaro: «Mondiale? A ripensarci mi viene la pelle d’oca. Mercato? Di Maria grande colpo, curioso di rivedere Pogba» (Di sabato 9 luglio 2022) Fabio Cannavaro è stato ospite a CalcioMercato L’Originale e è tornato a parlare della vittoria del Mondiale Fabio Cannavaro è stato ospite a CalcioMercato L’Originale e è tornato a parlare della vittoria del Mondiale. Le sue dichiarazioni: Mondiale – «Resterà sempre qualcosa di magnifico impresso dentro di noi. Ripensando a quei momenti mi viene la pelle d’oca. Doppia esclusione? Ci siamo fermati lì e non abbiamo portato avanti i nostri concetti» Mercato – «Skriniar? Giocatore fantastico che tutti vorrebbero. Pogba sono curioso di rivederlo alla Juve siccome nelle ultime stagioni non lo abbiamo apprezzato per le sue prestazioni. Di Maria? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Fabioè stato ospite a CalcioL’Originale e è tornato a parlare della vittoria delFabioè stato ospite a CalcioL’Originale e è tornato a parlare della vittoria del. Le sue dichiarazioni:– «Resterà sempre qualcosa di magnifico impresso dentro di noi. Ripensando a quei momenti mila. Doppia esclusione? Ci siamo fermati lì e non abbiamo portato avanti i nostri concetti»– «Skriniar? Giocatore fantastico che tutti vorrebbero.sonodi rivederlo alla Juve siccome nelle ultime stagioni non lo abbiamo apprezzato per le sue prestazioni. Di? ...

Pubblicità

CalcioNews24 : ??#Cannavaro tra ricordi del Mondiale e mercato in #SerieA ?? - augustociardi75 : @gippu1 @pisto_gol Fu l'estate di 'Nesta? Se po' no'. Per mesi si parlò di Inter e finì al Milan, con Cannavaro ner… - G__Vismara : @nicoo1402 @GoalItalia Nedved e Iniesta sono stati due giocatori dalle caratteristiche molto diverse. Giusto metter… - Nicola85925583 : @8raode E inutile andare tanto lontano vi ricordo solo che un certo Cannavaro vinse il pallone d’oro è un mondiale… - JumpedGoldoni : @EMMEESSE_ Scherzi a parte, Cannavaro veramente sopravvalutato, era molto forte, ma Nesta a mio modo di vedere gli… -