Cannabis | Perantoni | ' è la Lega che non pensa ai problemi del Paese'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "La Lega di Matteo Salvini si occupa solo di Cannabis. Sembra proprio che del resto dei problemi del Paese non si accorgano". Lo afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. "Gli esponenti leghisti -aggiunge- parlano ossessivamente del tema Cannabis senza mai entrare nel merito della questione, cosa che abbiamo spesso sollecitato a fare durante il confronto sulla proposta che depenalizza l'autocoltivazione di quattro piantine di Cannabis. Loro vogliono fare le barricate per impedirne l'approvazione, facendo così un favore alla criminalità organizzata perché la legge che approveremo sarà decisiva contro i traffici di stupefacenti".

