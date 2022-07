Cannabis: Lega, 'pensiamo a bisogni reali italiani, a sinistra solo bandierine ideologiche' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “È una follia che Pd e 5S diano priorità alla Legalizzazione delle droghe libere mentre famiglie e imprese fanno i conti con una crisi economica enorme tra aumenti delle bollette, rincari del carburante, inflazione galoppante, stipendi e pensioni basse. Oltre a non essere un tema prioritario per il Paese, è un messaggio tremendamente sbagliato e devastante per i giovani". Lo affermano i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi. "Purtroppo -aggiungono- la sinistra italiana si dimostra scolLegata dai problemi reali dei cittadini e preferisce puntare su bandierine ideologiche, che non fanno bene all'Italia ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “È una follia che Pd e 5S diano priorità allalizzazione delle droghe libere mentre famiglie e imprese fanno i conti con una crisi economica enorme tra aumenti delle bollette, rincari del carburante, inflazione galoppante, stipendi e pensioni basse. Oltre a non essere un tema prioritario per il Paese, è un messaggio tremendamente sbagliato e devastante per i giovani". Lo affermano i parlamentari bresciani della: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi. "Purtroppo -aggiungono- laitaliana si dimostra scolta dai problemidei cittadini e preferisce puntare su, che non fanno bene all'Italia ma ...

