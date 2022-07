Can Yaman presto in TV: ecco il nuovo dettaglio emerso (FOTO) (Di sabato 9 luglio 2022) Can Yaman a settembre arriva in televisione con Francesca Chillemi: ecco cosa è emerso sui social nelle ultime ore L’attore e modello turco Can Yaman sta vivendo un periodo magico e ben presto svelerà inediti dettagli. Negli ultimi anni ha avuto modo di ampliare la sua brillante carriera spaziando da un ruolo all’altro. L’attore è sempre più amato e seguito da intere generazioni e sta continuando a lavorare su nuovi progetti. Il buon Yaman ha già stupito tutti i suoi fan pubblicando il suo primo libro dal titolo “Sembra strano anche a me”, che ha riscosso un clamoroso successo. A distanza di mesi, Can ha lanciato il suo primo brand “Can Yaman for Mania”. Il brillante attore oltre a saltare tra un progetto all’altro è anche impegnato nell’ambito della solidarietà. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 luglio 2022) Cana settembre arriva in televisione con Francesca Chillemi:cosa èsui social nelle ultime ore L’attore e modello turco Cansta vivendo un periodo magico e bensvelerà inediti dettagli. Negli ultimi anni ha avuto modo di ampliare la sua brillante carriera spaziando da un ruolo all’altro. L’attore è sempre più amato e seguito da intere generazioni e sta continuando a lavorare su nuovi progetti. Il buonha già stupito tutti i suoi fan pubblicando il suo primo libro dal titolo “Sembra strano anche a me”, che ha riscosso un clamoroso successo. A distanza di mesi, Can ha lanciato il suo primo brand “Canfor Mania”. Il brillante attore oltre a saltare tra un progetto all’altro è anche impegnato nell’ambito della solidarietà. ...

